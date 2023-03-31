新北市打造智慧停車場，4月1日將啟用塭仔圳重劃區的泰山區文小一平面停車場、文中二停車場、新莊區文中三平面停車場、後港建國停車場、新樹瓊林停車場、公十四停車場等6處智慧停車場，共可提供827格汽車位、313格機車位，提供民眾多加使用。

交通局停車管理科長蔡柏坤表示，交通局積極陸續將轄內公有停車場升級為智慧停車場，迄今已闢建71座智慧停車場，其中配合塭仔圳重劃區建設，塭仔圳重劃區內就有11座。

蔡柏坤表示，塭仔圳重劃區增闢的這6處停車場皆建置車牌辨識無票卡進出場停管系統、全自動繳費機、多元繳費系統等智慧停管設備，並設有監視系統，確保民眾停車安全；啟用後除了紓解鄰近傳統公寓住宅的住戶停車需求外，也可同時滿足輔大醫院、輔仁大學、機場捷運A6泰山貴和站周邊臨停及轉乘需求。

蔡柏坤說，其中為擴大文小一平面停車場基地範圍，並鋪設全新地坪，於今年3月竣工，可提供個350個汽車格、62個機車格，自4月1日起試營運一個月，開放免費停車；5月1日正式收費營運，汽車收費為每小時20元、機車免費。

泰山區公九旁停車場(泰山區明志路3段351巷)將於4月17日進行市地重劃工程整地施工，為降低影響民眾停車需求，地政局採分區施工，目前習慣使用公九旁停車場的車主，可將車輛轉至文小一平面停車場停放。

其餘5處停車場則自4月1日起即收費營運，除新莊區文中三平面停車場汽車收費為每小時30元、機車每次10元，其餘均汽車每小時20元、機車免費；另相關月票登記及抽籤作業辦法將公告於交通局網站。