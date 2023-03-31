近來各大學紛紛展開大規模徵才活動，台灣科技大學就業博覽會於今(31)日登場，共有213家廠商參展，設置270個攤位，提供超過1萬個職缺，有知名科技業甚至開出月薪9萬6000元的職缺，以招募到頂尖優秀青年人才。

今年度的台科大校園徵才博覽會攤位數創下歷年最多，前來設攤的企業包含台積電、鴻海、台達電、上銀、廣達、華碩、光寶科技、趨勢科技、玉山銀、新光銀、合庫等，且徵才說明會總計75家廠商參加，以及共有150家廠商提供實習機會。

台達電人資長陳啟禎表示，近年來台科大校友在台達研發人員中，所占比例位居第2，大幅領先其他頂大與科大。

陳啟禎說，為提供優秀人才更好的薪資福利，台達電連續2年調整研發人才薪資，碩士新人起薪最高可達7萬5000元、博士為9萬6000元。今年全球預計有5000名的人才需求，其中在台預計招募2500人，招募範圍涵蓋電源、機構件、軟韌體開發、儲能、資通訊系統、車用電子、AI資料科學。

在本次的徵才博覽會，全球市值最高的半導體設備商艾司摩爾(ASML)也參與其中。該公司提到，今年鎖定客戶支援、智慧製造、供應鏈管理與研發支援等4大領域招募相關人才，預計招募500至600人。

艾司摩爾指出，截至2022年底，台灣艾司摩爾員工超過200位台科大校友，遍布客戶支援、智慧製造、供應鏈管理與研發支援等4大部門，在2022年更招募近百位台科大新鮮人。本次徵才博覽會攤位更推出「ASML未來之星新訓網」，提供虛擬實境的互動體驗，透過10分鐘的互動遊戲，體驗工程師的1天。現場亦有4大部門的學長姐返校分享，為學弟妹提供一對一的職涯對談。

台科大企管系大三學生許芳甄說，今年希望在就業博覽會及說明會中尋找行銷財務方面的實習職缺。她從大二就開始準備，為了在大四整年到業界完整實習先卡位，必須先將大學的課程於3年內完成。

許芳甄表示，雖然台科大是以理工科系為主，但這些科技大廠中也有許多行銷商業類的職缺和工作，她勉勵自己在商業不同的領域精進，像是學習更多財經、財務專業度，跨足不同領域增加就業競爭力。

台科大校長顏家鈺表示，學校研發與產學合作能量豐沛，同學們也有較多實務、實作經驗，就學時期實作與寶貴的產學經驗，讓技職人才更了解企業實際現況，能快速上手，加上台科大擁有國際化的實驗室環境與視野，讓學生們成為科技大廠徵才的重點目標。