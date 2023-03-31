前總統馬英九登陸訪問，昨天與大陸國台辦主任宋濤會面後，國台辦30日宣布，自 4 月 1 日起，放寬原兩岸客運航線要求，改為快篩24小時前快篩陰性證明即可，被視為馬英九的伴手禮，對此，民進黨立委鄭運鵬質疑，中國大陸邊境管制，不是那麼科學，因為馬英九來就可以放寬。

趙天麟表示，大陸把我們的農漁產品管制後，因為馬英九而開放，他質疑馬前總統一切都配合；還為病毒失控擦脂抹粉，讓此行意義大失所望，國人早有心理準備。

鄭運鵬則表示，中國大陸邊境管制一項都來的快去得快，被白紙抗爭就開放；現在看起來全世界對中國大陸的觀察也都做了跟其他國家相同條件的邊境開放，他們的感染也差不多了。

鄭運鵬分析，他可能有想要做面子給馬英九，中國大陸邊境管制不是那麼科學，因為馬英九就可以放寬，大陸公衛專家如何解讀這件事情，這點因為馬英九到了會面就開放真的不可思議。

國民黨立委陳玉珍則認為，因為疫情趨緩取消也是時候，讓兩岸往來越來越平凡，可能的障礙都要取消，包含兩岸客運直航，看陸委會如何接球。

國民黨立委曾銘宗表示，馬英九訪問中國大陸，會捍衛中華民國的價值和地位，也會爭取相關的權益。