新北市新店區秀朗橋旁的多功能兒童練習場今（31）日重新開放，因應近年兒童電動車蔚為流行，父母苦惱無合適地點供孩子玩耍，礙於市區人行道或公園綠帶可能衍生新的安全問題；該地自去年封閉進行整地、規劃新跑道，提供各式兒童輪板類運動使用，如今打造成專屬於小朋友的休閒環境。

新北市高灘地工程管理處高灘處105年利用中和區秀朗橋旁既有閒置空間，重新整理地坪並活化為兒童電動車遊戲場，掀起一陣兒童超跑風；高灘處處長張修銘表示，場地緊臨秀朗追風停車場及環狀線秀朗橋站，地理位置極佳，為進一步活化空間、增加使用彈性，於是將練習場升級為多功能兒童練習場，重新繪設跑道標線及定位點，提供小朋友更多元且安全的遊憩環境。

如今多功能兒童練習場成為專屬於小朋友的休閒環境。（新北市高灘地工程管理處提供）

附近居民表示，當時整修封閉時還擔心這個場域會消失不見，如今地坪、標線重新規劃，家裡的二位小朋友都相當期待開放使用。

高灘處提醒，欲前來練習場的民眾可由秀朗橋周遭越堤道進入追風停車場，往秀朗橋方向步行約1分鐘即可到達。若搭乘捷運可在環狀線秀朗橋站下車，由秀朗自行牽引道及秀朗橋樓梯進入河濱公園；另外，本場地僅供兒童電動車、滑步車及輪板類運動休閒使用，兒童需由父母或監護人陪同使用，才能玩得開心又放心。