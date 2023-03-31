英國富豪布蘭森（Richard Branson）旗下火箭發射公司維珍軌道（Virgin Orbit）因籌資失利，宣布將停止營運，並裁掉85％員工，消息曝光後，盤後股價慘崩45%。

CNBC報導，維珍軌道執行長哈特（Dan Hart） 表示，因無法取得資金，公司將在可預見的未來停止營運，並裁撤員工。據該公司提交相關文件顯示，維珍軌道將於4月3日前裁員675人，占整體人力85％。

哈特指出，公司將為每一位離職員工提供現金賠償、延長福利，以及為他們尋找新工作機會，如推薦至維珍銀河公司就職。

維珍軌道於2017年從維珍銀河中分拆出來，為實現太空旅行的願景而成立，開發由波音747飛機改裝載具，把小型衛星送入太空軌道。自2020年以來，該公司6次發射任務中，4次成功2次失敗，最近一次任務失敗在今年1月。

近幾個月來，大股東布蘭森不願意繼續出資，因此維珍軌道不斷找尋新資金來續命，可惜無法如願。

維珍軌道已與Ducera、A&M等顧問公司合作，研擬無法獲得資金情況下的破產因應計畫。