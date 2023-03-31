旅行者好！人氣手遊《原神》正式降臨速食品牌必勝客，即日起除了「Hot燒送」聯名套餐、全球獨家《原神》聯名「一公尺派對巨飽盒」以及全台唯一敦化餐廳主題店「尋珍之旅樂園」三大服務外，必勝客更宣布「Hot燒送」外送小比薩「買小送小」超值優惠將延長到4月底，並加碼推出台灣限定「三大尋珍之旅」驚喜活動，透過APP訂購《原神》聯動餐點就有機會抽中超浮誇「一公尺派對巨飽包」；4月9日力邀知名Coser出演人氣角色「夜蘭」、「凝光」，擔任必勝客《原神》主題店(敦化餐廳店)一日店長與玩家們同樂；5月更為台灣《原神》「旅行者」們打造松菸千人《必勝客尋珍之旅feat.原神聯名派對》，只要選購指定聯動套餐，並加入必勝客官方LINE帳號就有機會獲得入場券。

即日起，必勝客「Hot燒送」推出多款聯動餐點，最低價只要85元起， 更加碼將外送比薩「買小送小」超值優惠延長到4月底，只要點購指定套餐，不僅外送比薩盒上將有獨特精美的《原神》聯動限定「尋珍之旅Hot燒送腰封」，還有「尋珍之旅珍藏閃卡」、「尋珍之旅珍藏Q卡」，以及聯動遊戲禮包兌換碼贈禮。

清明、兒童節連假即將到來，必勝客這次搶在放假前攜手《原神》啟動「必勝邀約，尋珍之旅」。必勝客「一公尺派對巨飽盒」明星產品也加入聯動行列，號稱最浮誇兒童節禮物，每份售價1998元不變，還可獲贈內含：尋珍之旅珍藏閃卡(含《原神》遊戲禮包兌換碼)*4組、尋珍之旅徽章 (每組3個)*2組以及尋珍之旅紀念手帳1本的獨家《尋珍之旅珍藏大禮包》，全台限時限量只有2萬5千份。

必勝客X《原神》敦化餐廳主題店「尋珍之旅樂園」登場，完美重現原神「提瓦特」的幻想世界。（必勝客提供）

為紀念必勝客成為台灣第一個與《原神》聯名的連鎖速食品牌，不僅將必勝客敦化餐廳店華麗變身為「尋珍之旅樂園」《原神》主題店，活動期間只要到門市消費，還可獲得《原神》限量明信片，每天限量100張。4月9日更邀請台灣知名Coser扮演本次聯動人氣角色「夜蘭」、「凝光」，並擔任這次必勝客聯名主題餐廳「尋珍之旅樂園」一日店長。

必勝客更預告將攜手《原神》打造世紀千人派對《必勝客尋珍之旅feat.原神聯名派對》，讓旅行者們齊聚一堂，即日起，只要加入必勝客官方LINE，並輸入購買必勝客《原神》聯名指定餐點所獲得珍藏閃卡上的兌換碼，就有機會獲得《必勝客尋珍之旅feat.原神聯名派對》入場券，1人中獎，2人同行，入場名額僅限1800名；另必勝客也祭出多項好禮，包含：必勝客小比薩兌換券、限量《原神》馬口鐵徽章(香菱)、《原神》壓克力立牌(香菱)及《原神》派蒙美食主題盲盒(全套)等。