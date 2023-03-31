宜蘭高商應用日語科二年級全體學生參加2022年第二回日本語能力試驗，雖然應日科才成立2年，但學生勇於挑戰各個級數，總通過率達7成，其中報考N2、N3通過率達100％，校方表示，會與日本藥科大學簽訂合作協議書，促進交流合作及提供學生未來選讀機會。

宜蘭高商表示，應日科報考N2有學生林煒翰1人，林生從國中開始對日文有著濃厚興趣，進入應日科後，靠著自身對日文的喜愛，除了平時上課專注努力學習外，課後也認真詢問老師們各項日文課外問題。

報考N3有張芸嘉、程子銘、蔡博鈞、蔡慈恩等4名學生，也都全數通過；報名N4有19人，15人通過，通過率78.95％；報名N5有10人，5人通過，通過率50％。

宜蘭高商表示，應日系成立僅2年，累計至今高二學生目前參加日檢，通過N2有1人次，N3有5人次，N4有23人次，N5有20人次通過，成績是愈來愈好，通過N2的林煒翰也期許自己能在今年7月順利挑戰日本語檢定N1最高級數。

校長洪重賢表示，為拓展孩子們的視野及國際交流，疫情期間，持續與日本長野縣茅野高校、東京都練馬工業高校、東京都立藏前工業高校、長野縣立高遠高校、靜岡縣立榛原高校等線上文化交流，其中練馬工業高校佐佐木校長更於去年12月下旬親自來校拜會，並規畫今年11月底近200位師生來台修學旅行及兩校交流。

洪重賢表示，111年度與日本藥科大學簽訂合作協議書，促進交流合作及提供學生未來選讀機會；此外，今年重啟赴日教育旅行，讓孩子們將所學應用於生活，加深對日文學習動力及文化理解，跟世界做朋友。