台北醫學大學附設醫院前院長邱仲峯因遭爆料婚外情，本月21日事發當天火速請辭，由副院長張君照代理院長職務。事隔10天，北醫附醫今天（31）舉行新院長交接暨布達典禮，由北醫大管理發展中心主任、心臟內科權威施俊明接下院長一職。

北醫附醫今舉行第14任院長交接暨佈達典禮，在臺北醫學大學校長林建煌監交下，施俊明由代理院長張君照手中接下印信，正式接任第14任院長。他表示，未來亦將持續堅守大學附設醫院於臨床、教學、研究的三大任務，以此為基石精進醫療品質，提升醫療服務，帶領北醫附醫挑戰醫學中心評鑑，迎向全新里程碑。

施俊明深耕心臟內科領域，於北醫體系任職25年，歷任北醫附醫醫務部主任、醫務副院長、醫品副院長、教學副院長、北醫大管理發展中心主任以及北醫大臺北心臟醫學研究中心執行長，臨床經驗豐富、行政歷練完整。

擔任北醫大管理發展中心主任期間，施俊明協助推動北醫體系的資源整合與發展，持續建構北醫醫療健康產業鏈；而於北醫附醫任職期間，施俊明推展多項專案如強化特色醫療、整合全人照護、臨床作業資訊化及BI系統建置等。對外積極參與及推廣國際醫療，曾赴瓜地馬拉、史瓦帝尼等友邦，提供當地民眾醫療協助，肩負醫療外交之重任。

同時，基於區域醫療品質共好共榮的理念，施俊明於北醫附醫副院長任內投入資源，結合雙北共6家醫院結盟成立「醫品病安聯盟」，促進跨院臨床照護及醫療品質交流；並積極參與包括SNQ國家品質標章、國家新創獎、醫策會疾病照護品質認證等品質競賽。

施俊明表示，北醫附醫由成長到茁壯，他均有幸參與其中，時值蛻變轉型的關鍵時期，北醫附醫做為大學附設醫院，將於北醫大帶領下，持續深耕醫療特色，精進教學培育並深化研發創新，全力爭取通過醫中評鑑，朝向國際一流的醫學中心邁進。