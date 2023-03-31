問：三一東林強攻汽車科技，先前東林屬於老字號的LED產業，又該何去何從，是否會降低占比？

答：三一接手東林後，並沒有放棄東林原本在做的產業，反而提升階次，把LED元件轉為系統，變為電子科技。三一東林LED營收目前歐洲占95%，但公司企圖從代工產業轉型，早期東林生產電子式安定器、LED Driver及電子式變壓器等產品，並透過自有品牌「HEP」銷售，元件毛利不遜色，但公司嘗試甩開代工角色，以自主研發、自主品牌角度，做系統照明。

近期更即將傳出發表MOU的好消息，便是三一東林將拓展印度市場，在印度前往醫療與學校單位，偕教育體系建立人因工程學系，成為一門科系，以人、燈具之間的關係提升生活品質，並強調燈具為博物館水準，軌道、燈具、物體聚焦明亮度等均有所考究；照明切入人因工程，更著力LED植物燈，不僅是空氣清淨機式地顯示空氣乾淨度、新鮮度、過濾空氣，更提供空氣含氧量，以植物光合作用提供新鮮氧氣，將導入醫療體系。

問：Mobius居家軌道系統台中總部去年10月開幕，台灣方面有什麼新進展嗎？

答：三一東林陳睿謙先前經營過營造、飯店業，也是建築科系出身，對光源設計有助益，三一東林不只電子科技、汽車科技，接下來更布局建築科技，以東林LED出身，照明系統均由公司自主開發，更以CRI值(演色性)超過90的國際最高品質。

問：三一東林有企圖將車用與LED結合嗎？

答：其實不會，車燈跟居家燈都需要一定時程的驗證時間，三一東林代理高端汽車品牌屬Tier 1供應商跟經銷商，但汽車照明牽涉車輛安全性問題，要打入Tier 1供應鏈確實仍有距離。

問；去年傳統汽車因缺車拉長交期，使得銷售量下滑，三一東林怎麼看今年交車狀況？

問：高階車款也受到缺車影響，加上三一東林車款更高階稀少，也是需要搶配額，變成有接到消費者訂單，但沒貨可賣。而以今年狀況來看有機會好轉，加上公司在熱門車款率先備料拉貨，雖然公司不同於一般經銷商大貨量，但公司一台車價格規模便能抵過同業10台、20台水準。以交期上，除了原廠交車時程，還有改裝車交車時間，還得經歷驗證過程，所以公司策略，今年會再增加2-3個超級品牌，用不同品牌，滿足交車數量。三一東林主打高端市場的品牌定位，在規模經濟的藍海中，以小而巧的方式經營，不拚量，把品質、服務做好。

問：三一東林上海浦東「高級訂製車旗艦展示中心」目前進展如何？

答：受疫情影響一延再延，終於等到展間即將開幕，雖有被疫情耽誤到，但策略方向是不變的。上海展示中心公司在前年12月進廠設立公司，去年4月原要簽屬文件，但碰到上海封控，隨後又逢供應商、員工染疫難動工，去年12月後解封又面臨染疫高峰期，一波三折，拖到今年2月才開工，3月展間一樓終於完工，二樓則要待五月才能完工，不過展間會先開幕，讓消費者一睹光彩。大陸雖尚未貢獻營收，但下半年可期將擴大訂單能量。

不過上海為不同代理據點，採不同於台灣合約，不過原廠對大陸消費力道樂觀，目前已確定兩個原廠，今年目標是四個。

問：以大陸研究數據，有原車廠銷量的5%改裝比率，即單月有5500台的商機，三一東林上海成績將怎麼預估？

答：其實5%是成熟市場的比例，大陸可望有更大空間成長，飽和的空間仍大，且上海消費力道預估是台灣數倍，近期北京、青島、成都消費者也聞風而來，以台灣基期來算，甚至不止倍數表現。如上汽賣原裝奧迪，一年大約68萬台，再以改裝需求比例，5500台的水準顯然低估，更何況上汽還不只賣奧迪單一品牌，放眼大陸改裝量能大。(2-1)