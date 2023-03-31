「緋紅女巫」伊莉莎白歐森以精湛演技、甜美笑容和火辣身材圈粉無數，這次將突破形象在最新迷你影集《小鎮主婦的愛與死》（Love and Death），演出改編自美國80年代在德州郊區的一起斧頭殺人案，影集由《廣告狂人》導演蕾絲莉林卡葛萊特執導，《美麗心計》主創大衛E凱利編劇。伊莉莎白歐森飾演一位背著丈夫出軌的妻子，她痛下毒手殺害情夫的老婆，一場婚外情演變成一發不可收拾的悲劇。

《小鎮主婦的愛與死》「緋紅女巫」伊莉莎白歐森以精湛演技、甜美笑容和火辣身材圈粉無數（CATCHPLAY提供）

《小鎮主婦的愛與死》導演表示：「雖然這起駭人的殺人案是故事的核心，但我們更想探究的是悲劇成形的原因和過程，而不是犯罪的事實。」伊莉莎白歐森則拋開對殺人犯的偏見，透過角色認識這位被生活壓垮的女主角，她說：「我真的很喜歡大衛的劇本，女主角原本是個很正向有活力的人，她不甘於平凡想追求更多，但生活的空洞始終無法被填滿，所以她努力想改變現狀，我很喜歡她這一點。我不認為這是一個犯罪故事，我們更像是拍出當時的時空背景下，迫使女主角不得不殺人的原因。」

《殺手進城》劇照（CATCHPLAY提供）

台灣觀眾將在四月迎來諸多新選擇，榮獲艾美獎肯定的黑色幽默影集《殺手進城》（Barry）也將於4月17日迎來第四季最終季，在第三季尾聲，誤打誤撞愛上演戲的殺手巴瑞被捕入獄，不禁讓人好奇巴瑞的獄中生活將會如何發展。超人氣動漫最新篇章《鬼滅之刃 刀匠村篇》也將於4月10日上架。電影方面，由奧斯卡影后潔西卡雀絲坦及雷夫范恩斯主演的電影《寬恕與正義》，描述一對倫敦富豪夫婦到摩洛哥參加聚會，卻意外捲入一樁悲劇中，本片由《伊尼舍林的女妖》知名導演馬丁麥克唐納的兄長約翰麥可麥克唐納編導，將於4月15日上架。

《小小兵2 格魯的崛起》劇照（CATCHPLAY提供）

其餘電影如在全球掀起黃色旋風的電影《小小兵》系列續集《小小兵2：格魯的崛起》，泰國BL神劇《只因我們天生一對》電影版《2gether電影版：只因我們天生一對》，童年經典卡通崩壞變成血腥噩夢的恐怖片《小熊維尼：血與蜜》日本男神福山雅治睽違9年回歸演出「破案天才」湯川教授的電影《破案天才伽利略：沉默的遊行》，金馬獎最佳導演提名張作驥新作品《夏日天空的那匹紅馬》，以及法國影后茱麗葉畢諾許陷入愛情三角習題的電影《愛我還是愛他》等片也將陸續上架。