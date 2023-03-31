民進黨政府推動2025非核家園，本月14日核二廠二號機已經除役，不少民眾都擔心會出現供電不足的情況。一份最新的民調顯示， 國人除了害怕未來會發生大規模停電，還有不少人認為電費不該漲價。

據《ETtoday民調雲》今天公布的一份最新民調顯示，在「對未來電力供應穩定性的看法」一題中，有44.4%的民眾非常擔心、抱持有點擔心態度的人有31.9%、覺得不太擔心為13.4%、覺得完全不擔心的參與者只有8.1%、剩下2.3%為不知道、沒意見。也就是說，足足有76.3%對於蔡政府的能源政策表示憂心。

另在電價調漲方面，儘管行政院長陳建仁昨（30）日出席工商協進會早餐會時表示，為度過這波全球性能源飆漲的風暴，調漲電價實屬不得已，政府須考慮顧民生與產業，並設計衡平電價的調整方案。

然而據此民調所做的結果，對於「電價調漲接收度」的提問，只有9.3%的民眾表示非常接受、還算可接受占38.9%、認為不太能接受占28.0%、完全不能接受的人則有20.4%。不過該民調特別指出，在調查期間，經濟部還沒有推出明確的電價調漲方案。

該民調由ETtoday民調雲所做，調查時間為2023年3月14日至16日，回答人數為1115人。