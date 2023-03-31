川普的次子艾瑞克（Eric Trump）直指起訴他父親的人「很邪惡」

美國前總統川普的律師說，他周二將前往曼哈頓接受傳訊，面對超過30項與商業詐欺有關的指控。而在周四晚消息傳出，曼哈頓陪審團已投票決定，將為他支付色情女星「狂暴」丹妮爾絲（Stormy Daniels）13萬美元（近400萬台幣）封口費，以刑事罪名加以起訴後，成群律師和顧問都在佛州棕櫚灘海湖莊園（Mar-A-Lago）簇擁著川普。

據CNN新聞網和《每日郵報》（Daily Mail）31日報導，川普得知被起訴後，除了痛批相關結果外，還警告民主黨，說川粉會把他們扔出辦公室，讓他們為迫害無辜的人而後悔。另一方面，曼哈頓地方檢察官辦公室則說，正與川普的律師接觸，以安排他在紐約到案。

消息人士說，川普的律師妮切爾斯（Susan Necheles）說，川普最快可能下周二（4月4日）就可能正式被捕。儘管川普將面對被捕的羞辱，但受到刑事起訴，並不影響他的參選資格。

曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）的發言人說，他們已開始討論要將川普從佛州帶回紐約，並已連絡川普的律師，以協調他到案。

就在得知父親被起訴幾分鐘後，川普的兩個兒子就開始直播或發推文，並隨即展開籌款行動，不久川普也透過電子郵件發布了聲明。川普痛批，這「獵巫」（witch hunt）行動會引發對美國總統拜登的強烈反彈。

除了封口費等起訴外，川普還面臨推翻2020年選舉結果，還有在處理海湖莊園處理密件等調查。許多頂尖法律學者認為，封口費案可能是眾多案子中最薄弱的一宗。

至於川普的2024年共和黨內初選勁敵佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）則說，起訴前總統不是美式作風。他同時表示，會阻止執法單位從佛州引渡川普。此外，迪尚特說，白艾榮的選舉受到金融巨鱷索羅斯（George Soros）資助，在充滿疑慮的狀況下，佛州不會協助引渡。

川普的盟友私下充滿信心地表示，相關起訴案沒有實質意義。1名消息人士甚至說，這會在政治上助長川普的聲勢，並凝聚對他的支持。他說，很顯而易見的，這有所助益。「當然，沒人想要被起訴，雖然這在政治和法律上有所助益，但威脅並不大，因為這案子太薄弱，並看來充滿赤裸裸的政治動機。」