明天（4／1）就是清明連假，許多人都會在這段期間返鄉掃墓，台灣民俗禁忌多，命理師湯鎮瑋特別提醒民眾掃墓的注意事項，希望大家清明祭祖都能平安。

掃墓5大禁忌：

●說話避免口無遮攔

掃墓時記得別亂說話，經過別人墓碑前，不要亂評論或開玩笑；也不要故意嚇人，墳墓磁場陰氣較重，小心「人嚇人，嚇死人。」另外，不要直呼別人的全名。

●掃墓完不要直接回家

掃墓完建議先到人潮多的地方或是陽光充足的地方走走；避免直接回家，也不宜到醫院探病。另外，掃墓完也不要抱嬰兒。

●沖太歲的人不要掃墓

今年生肖兔犯太歲，雞正沖太歲，鼠、馬、龍偏沖太歲，建議這5個生肖沒必要盡量不要去掃墓；如果一定要掃墓，建議身上戴著平安符或九宮八卦牌。

●避免踐踏、汙染墳頭

在墓地看到小山丘或凸起的土堆，千萬不要亂踩踏；也不要隨地吐痰、吐口水或大小便。

●避免在供品上面插香

掃墓拜拜與農曆7月普渡不一樣，千萬不要把香插在供品上面，應該把香插在香爐裡，代表供品是子孫們供給祖先的；如果插在供品上，其他無主孤魂可能就會跑來享用。

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