國防部表示，中共於今(31)日午間編組軍機，分自北、中、南部逾越中線，至1300時止計5批9架次，執行戰備警巡。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，實施驅離與警戒監控，確保國家安全。
國防部強調，共軍派遣兵力蓄意製造臺海緊張，除破壞和平穩定；對區域安全及經濟發展亦造成負面影響。國防部對此種不理性行動，表達嚴正譴責。
國防部表示，中共於今(31)日午間編組軍機，分自北、中、南部逾越中線，至1300時止計5批9架次，執行戰備警巡。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，實施驅離與警戒監控，確保國家安全。
國防部強調，共軍派遣兵力蓄意製造臺海緊張，除破壞和平穩定；對區域安全及經濟發展亦造成負面影響。國防部對此種不理性行動，表達嚴正譴責。
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