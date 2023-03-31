台中某高中女校友31日指控，30年前遭母校楊姓物理老師摸胸及下體猥褻，至今想起來仍難過、噁心；另女則說，她去辦公室問功課，楊師竟伸出鹹豬手摸她大腿。2人怒控楊是公認狼師，偏愛長得白白淨淨的女學生，先探試發現對摸手沒反抗後，就藉伸懶腰「順勢」進一步碰觸，還發出「興奮」聲音，學姊都告誡「找楊老師，不要穿裙子！」

人本基金會今天召開記者會，指控台中市某高中前楊姓物理老師在任教期間，長期猥褻及性騷擾女學生，已接獲3名當年受害女學生申訴，2女在記者會上各以影片及公開信說明。

「頂著物理名師的光環，去碰觸女學生的身體！」A女說，楊師表面上看起來很和善，像個好人，很容易讓人沒有戒心，藉準備考試加課騙她去家教班，她上樓才發現教室只有他1人，他碰觸身體時，還發出「興奮」的呼吸聲，真心讓人覺得很不堪，她驚慌到從樓梯摔傷，還好有逃出魔掌。

A女說，這件事讓她這輩子很難不重複去回想，並反覆噩夢，當時她如果沒藉口說，家人還在樓下等，不知道會發生多麼恐怖的事，她之後上學心情糟透了，上課不敢穿裙子，很害怕會遇到老師。

A女強調，楊師對性平委員的回應讓她更難過，也認清他始終不能誠實面對錯誤，只承認「摸手」的部分，還說摸手是為了教物理「安培右手定則」，試問全世界有哪位物理老師會藉口教學，去碰觸未成年女學生？

A女表示，她害怕的是，老師是不是還傷害其他人，呼籲學校將心比心協助對學生普查，並質疑不普查把事情蓋住，老師對學生的傷害都可以當作沒發生嗎？

被害人B女表示，30年前就讀高一時到楊師的補習班上課；高二及高三在學校上他的物理課，他與學生相處融洽，偶爾搭肩或不經意地碰觸肢體，她起初認為是不小心，但到楊師辦公室請教功課，坐在他位置旁邊，楊師就將手上在她的大腿上游移，讓她感覺極度不舒服，辦公室內的人礙於視線死角，恐怕沒人察覺。

B女說，她畢業後，聽說楊師因性騷擾案疑雲而提前退休，並不意外，但替受害學妹感到難過。呼籲曾被性騷的學姊、學妹站出來投訴，不僅為自己，更是為給未來的孩子建立更好的體制，讓人師戒之慎之，尊重人際間肢體界線，若姑息看似沒怎樣的「鹹豬手」，是在助長狼師的試探和養大他的胃口。

人本基金會表示，該3案經學校性平會認定均成立「性騷擾」，其中2被害人提出情節更嚴重的猥褻的證據及證人，卻並未被認採，人本已協助被害人向校方提出申復。