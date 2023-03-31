中國人民銀行副行長宣昌能今在博鰲亞洲論壇表示，要加快完善與數位經濟相適應的監管機制。金融監管是保障數位金融穩健運行的基礎性的制度安排，監管缺失會加劇非理性的市場行為。

宣昌能表示，以加密貨幣為例，國際金融危機爆發以來，主要發達經濟體長時間實施超寬鬆的貨幣政策，大規模實施QE，引發市場主體對信用貨幣資產貶值的擔憂，在美國出現佔領華爾街的運動。在此背景下，以區塊鏈技術為基礎，加密貨幣強調去中心化和規則演算法的屬性，試圖對信用貨幣形成一種反制，並且在流動性充裕的環境下受到很多人的追捧。

「但從目前實際運行來看，強調去中心化的加密貨幣，特別是那些憑空產生的加密貨幣，並沒有解決信用貨幣存在的問題，而且加密貨幣交易過程中涉及到與法定貨幣的兌換、槓桿交易等，在很大程度上掌控在交易平臺、發行方或者交易商、做市商手中，所以這本身又是一個非常中心化的進程，潛藏了很多的風險。」宣昌能指出，這個領域缺乏有效監管，屢屢發生市場操縱欺詐、濫用關聯交易、挪用客戶資產或者把客戶資產和自有資產混同操作，近期也出現了一些暴雷風險，FTX、幣安等平臺在美國受到監管部門的調查。特別是FTX，大家掘得越深，越覺得這簡直就是個fraud（欺詐），它過去的對外宣傳實際上誤導很多的投資者。

宣昌能表示，近年來出現了與法幣、黃金、國債等掛鉤的穩定幣，部分解決了加密貨幣幣值不穩定的問題，而且可以進行兌換、跨境支付便利，一定程度受到市場歡迎，但是也存在一般特別是憑空產生的加密貨幣所共有的交易平臺欺詐和被用於非法交易活動的風險。

他說，目前國際上對加密貨幣的加強監管已經逐步形成共識。中國在這方面實際上行動比較早，2017年，中國的金融管理部門禁止金融機構對加密貨幣和代幣交易提供任何服務，應該說是見識很早，保護了投資者的權益，保護了市場的穩定。