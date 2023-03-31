即將進入4月，小孟老師在臉書上分享4月財運超旺的前3名星座，依序是雙魚座、牡羊座、天蠍座，其中第1名的雙魚座在工作上只要努力，就可賺取豐厚錢財，另外，偏財運方面可嘗試購買彩券，將有機會中大獎，有望一夜致富。

▍第三名：天蠍座

天蠍座在4月海王星順行進入偏財宮，將有機會得到別人給的錢財。另外近期偏財運旺，在購買彩券時，可試著讓老闆推薦，中獎機會將會更高。

▍第二名：牡羊座

牡羊座在4月受到太陽、木星、水星與凱龍星籠罩，心態上會比較想在投機性錢財方面努力，本身也會花很多時間和精力研究。而辛苦是值得的，在4月偏財運旺，特別是經過自己研究出來的股票，將能賺取豐厚錢財。

▍第一名：雙魚座

雙魚座在4月受到土星與海王星順行進入命宮，加上太陽、木星、水星入財帛宮，正、偏財運將超級旺。工作方面只要努力，就可賺取豐厚錢財。另外，近期可嘗試購買彩券，將有機會中大獎，甚至有望一夜致富。