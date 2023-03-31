去年下半年積壓不少遞延買盤，今年農曆年後已經看到遞延買盤溫和回流，買方一方面對房價與連續升息有點猶豫，另一方面，面對通膨，心裡有台幣越來越薄的預期，兩者拉鋸下，成交速度明顯放緩。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行連續升息對於房市有些壓力，但通膨也讓房市略有支撐，買賣雙方還是處於拉鋸階段，市場普遍認為房價短期大漲區，與供給量大的區域壓力較大，整體房市仍處於盤整階段。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，通常在農曆年後民眾會回歸正常看屋步調，交易量會有較明顯的成長，尤其3月進入房市交易旺季，自住、長期置產投資需求陸續出籠，加上台股高檔盤整，民眾消費與購買耐久財信心回升，而房市政策面則已大致底定，衝擊逐漸淡化，加上全球通膨升溫的狀況短期難改變，部分民眾也預期房價欲跌不易，促動民眾積極進場，讓今年3月交易量月增逾三成。

投資客退場已成必然事實，鷹派學者也普遍認為「檯面下」的通膨率遠遠被低估，今年貨幣政策恐將持續緊縮，依靠投資買房獲得高投報的黃金時代已經遠去，中信房屋總經理張世宗表示，現在是自住客進場的時機點，除了有機會買到以往搶不到手的好物件，賣方也逐步鬆動讓利，議價空間加大。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，通膨逼得購屋族把眼光放遠，以自住為前提的購屋意願不減，趁著市場低迷、升息循環尾聲，多空議題交雜的時機，積極議價！通膨環境下，高資產客群更加謹慎配置資產，蛋殼區雖有總價低的優勢，不過供給量大，價格波動也大，反觀蛋黃區需求大，保值性高，因此今年交易主力還是機能佳的中古住宅，或老商辦較能吸引目光。