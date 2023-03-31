04/03 周一 Judo Bank澳洲3月製造業PMI
日銀Q1短觀報告
Jibun Bank日本3月製造業PMI終值
S&P Global南韓3月製造業PMI
S&P Global歐元區3月製造業PMI終值
S&P Global/CIPS英國3月製造業PMI終值
S&P Global美國3月製造業PMI終值
ISM美國3月製造業PMI
04/04 周二 南韓3月CPI通膨報告
澳洲央行利率決議
德國2月進出口/貿易收支
歐元區2月PPI
美國2月職缺和勞動力流動調查（JOLTS）
美國2月工廠訂單
04/05 周三 API原油庫存報告
Judo Bank澳洲3月服務業/綜合PMI終值
Jibun Bank日本3月服務業/綜合PMI終值
德國2月工廠訂單
S&P Global歐元區3月服務業/綜合PMI終值
S&P Global/CIPS英國3月服務業/綜合PMI終值
MBA美國抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率
ADP就業報告
美國2月進出口/貿易收支
S&P Global美國3月服務業/綜合PMI終值
ISM美國3月非製造業PMI
EIA原油庫存報告
04/06 周四 美國請領失業給付報告
美國3月汽車總銷售報告
04/07 周五 南韓2月經常帳
日本2月個人所得/家庭支出報告
美國3月非農就業報告/失業率
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