04/03 周一 Judo Bank澳洲3月製造業PMI

日銀Q1短觀報告

Jibun Bank日本3月製造業PMI終值

S&P Global南韓3月製造業PMI

S&P Global歐元區3月製造業PMI終值

S&P Global/CIPS英國3月製造業PMI終值

S&P Global美國3月製造業PMI終值

ISM美國3月製造業PMI

04/04 周二 南韓3月CPI通膨報告

澳洲央行利率決議

德國2月進出口/貿易收支

歐元區2月PPI

美國2月職缺和勞動力流動調查（JOLTS）

美國2月工廠訂單

04/05 周三 API原油庫存報告

Judo Bank澳洲3月服務業/綜合PMI終值

Jibun Bank日本3月服務業/綜合PMI終值

德國2月工廠訂單

S&P Global歐元區3月服務業/綜合PMI終值

S&P Global/CIPS英國3月服務業/綜合PMI終值

MBA美國抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率

ADP就業報告

美國2月進出口/貿易收支

S&P Global美國3月服務業/綜合PMI終值

ISM美國3月非製造業PMI

EIA原油庫存報告

04/06 周四 美國請領失業給付報告

美國3月汽車總銷售報告

04/07 周五 南韓2月經常帳

日本2月個人所得/家庭支出報告

美國3月非農就業報告/失業率

《金融》降息前行情混沌 股債布局關鍵期
《國際經濟》連2月未續升 東京3月核心CPI小降
普發現金又逢連假 電商出招
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