檢警31日上午11時多抵達台中醫院進行相驗，吳姓工人弟弟僅表示「只想先把事情處理完」，其餘未多說。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

檢警31日上午於台中醫院進行相驗，民政局長吳世瑋也帶領相關單位人員前來發送救助金給家屬，並表示會盡速調查責任。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市中區台灣大道一段299巷5號房屋30日上午發生倒塌，3名工人皆不幸罹難，台中醫院急診室主任陳大中31日受訪表示，第1位蔡姓傷患腹腔大出血、下肢骨折，CPR多時宣告不治；第2位吳姓及第3位陳姓傷患到院時肢體已僵硬、無變形，研判應為窒息死亡。

陳大中表示，第1位傷患近中午送來，當時尚有微弱心跳，但是遭重物壓迫造成腹腔大出血，下肢、骨盆開放性骨折，為其進行CPR至12時07分宣布放棄；第2、3位傷患送來時已無呼吸心跳、身體僵硬，沒有明顯變形，推測是遭土石整個悶住窒息而死。

這起事故發生於30日上午10時44分，5號房屋與7號房屋相鄰，當時7號房屋進行挖空工程，5號房屋卻向右倒塌，造成3名工人遭活埋，消防人員於上午11時15分先救出51歲蔡姓男子送往台中醫院，傷重搶救不治身亡，晚間22時55分與隔日凌晨1時23分分別救出41歲吳姓及52歲陳姓2名工人，均送醫不治。

檢警31日上午11時多抵達台中醫院進行相驗，家屬陸續抵達醫院。吳姓工人弟弟僅表示「只想先把事情處理完」，其餘未多說。民政局長吳世瑋也帶領相關單位人員前來發送救助金給家屬，並表示會盡速調查責任。