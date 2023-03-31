台南防疫計程車從2020年3月23日啟用迄今，走過1103天防疫路，提供逾3.6萬趟次服務，明天退場！市長黃偉哲今天頒獎感謝這群「勇者運將」，他表示，疫情已解封，民眾恢復正常生活，但防疫英雄走過的足跡不會被遺忘。

因應3月20日起輕症免通報、免隔離，台南市防疫計程車4月1日功成身退，未來中重症病人就醫，回歸緊急醫療救護系統，南市府衛生局統計，台南防疫計程車歷經1103天，共提供3萬 6050 趟次服務；春節防疫專案期間也配合中央政策增加派遣車輛75輛，出勤7211趟次，去年疫情高峰期間緊急調派 64輛車投入防疫支援。

全台籠罩疫情3年，林姓司機加入防疫車隊2年，他提到，印象最深刻的是，曾有一次睡到半夜被通知要去防疫旅館隔離，因為載到確診者，當時只擔心家中幼兒被傳染，還好安然度過。

莊姓司機說，全球疫情嚴重時，很多在國外的台灣人要回來台灣，必須經過層層關卡，他印象最深的是，一名小姐從澳洲趕回台灣看發生嚴重車禍的媽媽，媽媽當時住在高雄榮總醫院安寧病房，當時防疫規定14＋7，這名女兒為了陪媽媽最後的時間，每2天就去看媽媽，過了半年，這位小姐還特地告知他，「我媽媽已經當天使，非常感謝當初載我去醫院陪媽媽。」讓他也眼眶紅了。

林姓司機回憶，疫情期間載很多民眾原本是回國探親卻變奔喪，一名住安南區的民眾，早上才載他前往成大醫院探視親人，回飯店後不久又申請防疫車，因為要趕去醫院見親人最後一面，「這種生離死別，令人鼻酸。」

衛生局疾管科指出，面對檢疫者的無助不安，防疫司機扮演達成民眾願望的橋梁，也是天使。回顧這3年，防疫計程車司機疫情期間不眠不休、把隔離檢疫民眾送達安全處所，除提供接送任務外，為確保每位乘客與司機之健康安全，即使悶熱與不適，仍全力貫徹穿戴防護裝備，包括戴口罩、手套、防護衣、裝設前後座透明隔簾等，並落實每趟接送任務後的清消與防護衣穿脫等SOP，箇中辛苦難以言喻，也感謝每位運將堅守崗位的付出。