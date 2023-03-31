捷運信義線東延段是福德地區居民引頸期盼的交通建設，不過受該地區地質特性關係使工程進度延宕，且原先東延段核定興建二站站體，但R04設站時與當地地主溝通無法達成聯合開發共識，被迫取消。對此，日前登記參加台北市第七選區黨內初選的民進黨台北市議員許淑華強調，將積極爭取2事，包括原先預訂設置的R04站點由環東線取代，以及補償工程延宕沿線店面營業損失。

許淑華昨(30)日在臉書指出，捷運信義線東延段因捷運施作需開挖地下39公尺深的高度（約10層樓的高），但該地區的地質特性關係，泥層和地底岩盤需要更多加固，和不同建築工法技術才能完成，導致R03站工程進度只能再向後延宕，預計114年年底才能完工。許淑華昨也親自到現場聽取捷運工程局和相關局處簡報，與在地里長交換意見後，隨即陪同相關單位進行現勘，了解目前工程進度與執行狀況。

許淑華表示，原先「東延段」核定興建二站站體，R03、R04，因R04設站時與當地地主溝通無法達成聯合開發共識，被迫取消該站R04的設置，消息傳出，讓當地居民非常反彈與不滿。許淑華說目前正在進行「捷運南北環東線」的興建，她會積極繼續爭取原先預訂設置的R04站點由環東線取代，以及補償工程延宕沿線店面營業損失。

許淑華最後提到，捷運建設需要中央預算挹注，更需要國會委員積極爭取，她也特別感謝鍾佳濱、林楚茵、沈發惠、羅明才、費鴻泰等立委召開現勘考察，許淑華表示，期待未來可以一起為捷運信義東延段完工通車來努力。

這篇文章引來許多網友回應，並表示「支持真正認真用心的人」、「加油，妳一定要進國會」、「很用心，加油」。此外，有吳興次分區的居民表示要前往現在的信義行政中心（捷運R03站旁邊）有些不方便，詢問許淑華有沒有改善的方法？許淑華也在留言區親回「有再多爭取行經信義行政中心（新址）的公車路線哦！遷址後周邊交通轉乘配套很重要，感謝您提醒」。