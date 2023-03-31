新北市今辦理今年首場適性宣導，200名國中小校長、教師齊聚新北高工，教育局長張明文出席宣誓打造新北適性幸福學，推出「2030適性5項100％幸福目標」，讓孩子選所愛，好好讀，有前途，落實適性發展。

教育局表示，新北市適性幸福學，將打造「5項100％幸福目標」，包含全市80所國中校校參與率達100％、各國中校長、教師適性活動參與率達100％、各國中適性種子教師達100％。

另外，由國中階段往上延伸，新北市23所大專校院及23技高合作推動率達100％；由國中向下延伸，國小各校參與率達100％。辦理方式將透過專題演講、技高群科及科大產業參訪、職群體驗課程等，以達成幸福目標。

張明文說，新北市自101學年度迄今十年，持續推動適性宣導活動，在各級學校的協力之下，共辦理逾1200場、參加人數逾7萬5000人次、投入金額逾3700萬元，放眼下一個里程碑，新北市將在此基礎上邁向2030年，整合各教育階段資源，推廣「適性幸福學」，達到「以學生為中心，為幸福而教」。

今天首場適性宣導，上午先探討生涯發展課程，並參訪新北高工各群科。下午則到亞東、致理、德霖及龍華科大，進行實作課程，如直播行銷實驗室、時尚紡織品產線、晶圓封裝測試等，讓國中小校長、教師瞭解技高及科大的未來發展與產業鏈結。

教育局表示，適性發展是新北市的重要政策之一，為了推廣適性幸福學，今年除200場適性宣導之外，每年將另辦理近千場、超過2萬名額的職探育樂營，整合全國最多16間職業試探中心，以及全國唯一的新北市生涯發展教育中心及生涯教育輔導團，公私協力、跨教育階段，共同邁向「5項100％幸福目標」，達到「以學生為中心，為幸福而教」。