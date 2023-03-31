政府原宣布普發現金6,000元預計4月6日起入帳，今（31）傳出有民眾提早收到。對此，數位部證實，因為許多金融機構幫忙加速辦理，所以有些金融機構入帳時間也可能有提早的情況。

數位部在臉書表示，截至31日中午12點為止，已經有超過695萬人完成登記，經系統檢核資料無誤後，6,000元就會陸續入帳到登記時的帳戶。數位部說，雖然系統是同一天提供登記資料，給各金融機構銀行進行入帳交易，但因為登記各家金融機構的帳戶入帳數量有差距，所以各金融機構入帳時間可能會有差異。不過4月6日起就會陸續入帳，請大家不必擔心。

數位部說，因為許多金融機構幫忙加速辦理，所以有些金融機構入帳時間也可能有提早的情況，例如少數帳戶屬於某特定銀行的民眾31日就已經收到入帳了，還請大家了解這是特定銀行的特殊狀況，多數金融機都是一致4月6日起陸續入帳。數位部說，4月6日之後登記的朋友，確認資料無誤，則會在登記後2個工作日入帳。

至於要如何知道是否已經入帳？數位部提醒，實體存摺在摘要、備註處會有「行政院發」的字樣；行動銀行、網路銀行帳戶在摘要、備註處，會有「行政院發」、「全民共享發現金」或「全民共享普發現金」等註記字樣。

數位部說，要確認有沒有成功入帳，可以先刷存摺、上行銀網銀查看。若沒有入帳，想知道登記狀態的話，也可以到 https://6000.gov.tw 官網「查詢登記結果」。若因為帳號資料有誤、或入帳失敗，結果顯示「請重新申請」的話，請直接重新再進行入帳登記。