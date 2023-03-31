台灣一名網友日前到大阪環球影城玩，在坐完設施後不慎遺落包包，園方獲知後大動員靠監視器找到撿拾者，對方遭逮時一度辯稱沒有拿，但園方在附近廁所垃圾桶內找到包包，裡頭已沒有現金，報警後，日本警方對其搜身後發現失主的17萬元日幣，失主說「最令我生氣的是拿錢的人竟也是台灣人，真的很心寒」。

該網友在臉書社團「環球影城分享交流買賣」發文，他21日到大阪環球影城遊玩，在坐完瑪莉歐賽車設施後遺落隨身包包，包包裡有護照、17萬多的日幣、信用卡，後來一名會中文的工作人員協助處理仍一無所獲，她當下哭了出來，後來到樂園入口處的失物招領中心詢問並登記遺失物。

該網友說原本仍一無所獲，後來一名主管稱找到包包，但裡頭已沒有現金，園區則決定報案，原來當時園方調閱監視器發現一名民眾在原PO之後坐上設施，工作人員以為該包包是對方的，對方也直接收下，後來園方靠監視器找到該民眾，民眾辯稱沒有拿包包，但園方後來在附近廁所找到包包。

該民眾後來坦承有拿包包，但堅稱沒有拿錢，日本警方後來決定搜身，果然在對方身上找到原PO的日幣，原PO說「最令我生氣的是拿錢的人竟然也是台灣人，真的很心寒，也感到很丟臉」，原PO事後發文感謝當初協助找尋的工作人員與警方，強調「我相信不懷好意的台灣人只是少數幾個，大部分的台灣人都還是非常善良的」。

其他網友留言「沒有想要以偏概全台灣人，但是他們那麼用心幫忙找，結果是台灣人自己拿的，我會覺得超丟臉」、「哇賽！好丟臉！希望他來看看此文！最壞的身教」、「真希望讓小偷上台灣新聞！看看自己多丟臉」。