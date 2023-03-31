全民普發6000元「王道銀行」搶先跑！1988專線驚人回應曝

財政部於本月22日開放「全民共享普發現金」登記，並表示4／5前辦理網路登記之民眾，「最快」會在4/6日起陸續入帳。不過今（31）日卻有不少民眾在臉書社群《爆怨公社》表示，一早就收到6000元的入帳通知訊息，一時間甚至不知道是真是假。

對於提前入帳的網友，統整後發現都是在「王道銀行」開戶。《中時新聞網》也播打「6000全民共享普發現金」專線電話1988，詢問6000元是否已入帳，得到回應為，「官方這方面還沒入帳，今日確定有入帳的民眾，建議自行打到該銀行詢問」，另1988也呼籲，對於不明款項的進帳還是要多加注意。不過，隨後王道銀行已證實的確「先發」、數發部也回應了。

數位發展部稍早也在臉書發文，提到因為許多金融機構幫忙加速辦理，所以有些金融機構入帳時間也可能有提早的情況，少數帳戶屬於某特定銀行的朋友在今天（3/31）就已經入帳了，還請大家了解這是特定銀行的特殊狀況，多數金融機都是在4/6起陸續入帳。