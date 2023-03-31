蔡英文總統本周啟動為期 10 天的民主夥伴共榮之旅，立委王婉諭隨行出訪，卻有親綠匿名粉專拿著一張合照質疑「搶鏡頭」。時力發言人余佳蒨痛批，這種「前線拚外交，後方扯後腿」的惡劣行為，就是「弄臭抗中保台」的最壞示範，「請問民進黨賴清德主席，你贊同這些抹黑造謠的惡劣行徑嗎？」粉專事後也道歉。

親綠粉專造謠王婉諭出訪搶鏡 影片曝光後道歉了

王婉諭是以時力黨主席身份隨蔡出訪，而粉專「李文成 一歷百憂解」質疑，「我不太理解王婉諭是以什麼身分、什麼資格站在這個位子上，然後完全擋住了蕭美琴以及其他力促台美關係發展的推手，只想著自己必須要有鏡。余佳蒨則出示一段影片指出，透過媒體拍攝的現場影片可以清楚看到，現場人員包含總統府秘書長林佳龍、僑委會副委員長徐佳青、立委陳明文、陳歐珀、邱臣遠以及王婉諭皆在外交同仁安排下就定位，隨後總統在外交人員引導下站入林佳龍、王婉諭委員，隨即拍出大家看到的合照畫面。

余佳蒨批評，部分匿名粉專與帳號在未經過查證的情況下，就「看圖編故事、製造假訊息」，散布「反美是工作、親美是生活」、「往C位擠」、「搶鏡頭」等不實言論，攻訐陪同總統出訪的在野黨立委。

余佳蒨質疑，除了親綠匿名粉專外，他們也接獲爆料，民進黨某黨務主管也在其個人臉書隨假訊息起舞、共鳴，「請問民進黨賴清德主席，你贊同這些抹黑造謠的惡劣行徑嗎？」。「李文成 一歷百憂解」事後表示，「蔡總統往前走到這裡，王婉諭沒有特別鑽空檔，我不喜歡這張照片給我的感受，但我沒有先看過影片，特此告知也致歉。」