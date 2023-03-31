技專校院招生委員會聯合會昨天日公布112學年度四技高中申請入學第一階段篩選結果，嘉南藥理大學13系預計招收473人，第一階段報名吸引4030人，錄取率僅11.7％，其中向來炙手可熱的藥學系，吸引1043人報名搶200個名額，消防系176人爭搶30個名額，競爭最為激烈。

嘉南藥理大學指出，藥師一直都是搶手的熱門職缺，月薪至少57k，嘉藥向來有「藥師搖籃」美名，藥學系向來吸引學生擠破頭爭搶就讀，尤其，嘉藥培育國家級考試成效有目共睹，每年國考藥師上榜率更高出全國2倍。

嘉南藥理大學消防系今年吸引176名學子報名爭搶30個名額。(嘉南藥理大學提供／曹婷婷台南傳真)

而原本就是熱門公職選項的消防員，加上近期台積電高薪挖角消防員的新聞效應，讓嘉藥消防系在此波競爭也異軍突起，預計招收30名額，吸引176名同學報名。據了解，目前消防設備師通過特考，月薪為6、7萬元起跳，獲學子青睞。

校長李孫榮指出，嘉藥創校57年，12萬名校友遍及全國各產業，在少子女化現象及疫情衝擊下，各大學招生普遍受到影響，但嘉藥在全校教職員工生及教學與行政多方努力下，學生人數仍穩居南部科大前四強。