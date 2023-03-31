王道銀行今（31日）搶先發放普發6千，消息獲得數位部與財政部證實，財政部表示，主要原因在於王道銀規模小，客戶相對較少，登記筆數不多，因此提前在清明連假前先匯款。

原本登記入帳預計在4月6日起入帳，沒想到今年就有網友在臉書分享普發6千已經入帳的資訊，引起熱烈討論。對此，數位部強調，許多金融機構幫忙加速辦理，所以有些金融機構入帳時間也可能有提早的情況，例如少數帳戶屬於某特定銀行的民眾31日就已經收到入帳了，還請大家了解這是特定銀行的特殊狀況，多數金融機都是一致4月6日起陸續入帳。

此次普發現金6有五種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及特定偏鄉造冊發放等，登記入帳從上周起開放民眾上網登記綁定銀行機構，預計4月6日起才會入帳。沒想到今突然有使用王道銀行的民眾發現提早入帳了，才讓數位部與財政部出面說明此事。

而民眾若想搶4月6日第一波拿到現金6千，最晚要在今（31日）天前上網登記，如果錯過了也沒關係，登記入帳服務至10月31日止，也就是領取普發現金的最後期限，隨時都可以上網登記，入帳時間通常落在2個工作天之後。