立委吳欣盈（右）31日在立法院質詢時，其夫婿雷諾（左）到場旁聽。（姚志平攝）

「比利時型男老公」本人現身了！ 暖陪新光公主吳欣盈產後首質詢

新光金控大公主、民眾黨立法委員吳欣盈上月9日產子，今日為吳欣盈產後第一次到立法院質詢，丈夫雷諾（Renaud van der Elst）到場旁聽，並在質詢後一同受訪。

吳欣盈上月9日產子，今日為吳欣盈產後首次到立法院質詢，丈夫雷諾坐在議場旁聽席觀看妻子的表現。據《ETtoday新聞雲》報導，對於吳欣盈今日表現，雷諾稱讚比剛上任時好。

吳欣盈與雷諾15年前就相遇，但中間都是好友模式、各自精彩，直到吳欣盈結束上一段婚姻，兩人才重遇決定廝守一生。