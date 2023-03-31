曙光女中科學社與清大教授周卓煇、台大醫院合作，讓學生在高中階段，就與大學研究團隊接軌，從發想研究題材，到實際量測、實驗等，探索有興趣的領域並發展專題。31日學生們也以「護眼」為主題，提出入夜看書用燭光心跳變緩、黑板較綠板畫質優、教學用螢幕解析度高者較護眼、變色眼鏡護眼效果，以及白光檯燈變身護眼光源省錢法等5大科研成果。

新竹市長高虹安31日也到場參觀學生成果，她說自108課綱上路後，高中生都需要特色化或自主學習課程，大學院校也與高中合作，盼在高中階段就與大學接軌，探索有興趣的領域課程等，曙光女中也與清大合作，使用科學理論、工具、材料來實驗，有不錯成果，也讓學生在上大學前，就對「護眼」主題，有更進一步的認識。

新竹市長高虹安31日也到場參觀曙光女中學生科學研究成果，現場提問與學生互動。（王惠慧攝）

曙光女中學生顏瑪函、翁薏琁、張育瑋與清大研究生陳豐榮、謝亞臻、林暐筑發現，入夜後使用燭光看書，可以有效減緩心跳，有望幫助提升睡眠品質；曙光女中學生黃宜安、葉靜宜、劉芷喬與清大研究生翁敬祐、施銘章的研究發現，透過簡單的方法，也可以讓白光檯燈，與燭光檯燈有相同的護眼效果。

為了解黑板與綠板的閱讀清晰度，曙光女中學生林宥昕、陳芷萱、趙詩亞，與清大研究生周郭憲、黃家陞、劉品寬，共同進行實驗量測，結果發現，使用黑板有較高的閱讀清晰度，可看得更清楚。

為了解投影幕與電視的護眼效果，曙光女中學生鄭芸昕、古怡臻、邱新雅，與清大研究生程明輝、蔡培中、彭柏勳，共同研究發現，電視螢幕的解析度較投影幕高，觀看電視螢幕可以看得較清楚，也就是說，觀看相同大小的字體，使用電視螢幕需要的亮度較低，較護眼。

曙光女中學生彭妍嘉、張睿芯、金筠安，為了解變色眼鏡有沒有護眼效果，在周卓煇、台大醫院眼科醫師葉伯廷醫師指導下，與清大研究生林昀頡、陳墩豪、蕭宇倫，共同進行實驗量測，結果發現，這些變色眼鏡的防藍光效果，很不顯著，等於沒什麼效用。

台大醫院眼科醫師葉伯廷指出，這些研究成果，顛覆了我們既有的常識，像是提倡用黑板取代綠板來教學、用電視螢幕取代投影機、用橘色鏡片取代市售變色眼鏡等，都是大家未曾想過的新知，深具教育意義。

曙光女中校長魯和鳳也說，透過社團課程引進大學端資源，讓學生依照自身的興趣、性向，並結合自主學習課程、多元選修課程等等來擴增研究主題的深度及廣度，也感謝周卓煇願意在高中端播下科學的種子，培育了許多小小科學家。