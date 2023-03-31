國安基金自去年7月13日進場，至今已經175個交易日，國安基金預計4月13日召開今年第1季例行會議。國安基金官員透露，會議上會討論目前國安基金執行的最新財務報告、以及台股和經濟的最新情勢。至於，外界關心國安基金退場問題，官員表示，目前還未確定會議上是否有退場的議案。

官員表示，目前國內的預測機構對於經濟預測差距很大。

通膨與升息雖然已經接近尾聲，而且過程當中終端需求趨緩，以及歐美銀行例如美國矽谷銀行、瑞信等財務狀況，政府以及同業出手，目前處理還不錯。接下來清明連假，不確定因素還是很多。