高雄長庚醫院運動醫學中心，整合骨科、復健科、中醫科、身心科與放射診斷科等專業醫師，協同各專業醫事人員，如：藥師、心理師、營養師、物理治療師、運動防護師等，結合現代化醫療設備及技術，提供民眾與各層級競技運動員從校園、國家與職業級選手，專業與客製化的運動醫療服務。團隊的源起要特別感謝名譽院長王清貞教授，在2001年首創南台灣醫院中第一家運動醫學中心。

2016年運醫團隊持續擴建特色運動訓練中心，完整提供民眾和專業競技運動員的運醫照護。高雄長庚副院長陳武福表示：「高雄長庚運醫團隊定期提供國家運動訓練中心醫療諮詢治療，同時也積極提供與職棒，職籃與其他各類型運動項目選手的醫療諮詢和服務，更將其推展國際醫療，成效優異。」2014年起持續協助世界大學運動會，亞運與奧運等大型賽事隨隊醫療服務；2018年結合長庚運動醫學公益計劃，將運醫服務向下扎根進駐校園，為國高中校園競技運動員國家提供專業運動醫學服務。

特色醫療項目包含組織再生治療，如體外震波，高濃度血小板血漿注射，每個月有將近百例的治療個案。特殊高壓氧療程，幫助軟組織受傷早期恢復。專業中醫雷射針炙與復健物理治療，可以協助傷者改善疼痛，調整生理狀況。各式關節鏡微創肌腱韌帶重建手術，涵蓋肩、肘、腕、髖、膝與踝，每月有接近百例的相關手術執行。

相關累積豐富的治療成果並有相關的論文發表。全台最具規模之特色運動訓練中心，配備有全台獨家，來自日本鳥取世界之翼初動負荷訓練設備，特色在於同時多面向活動範圍，使得對應關節活動自由度逐漸增加且同時兼顧重量負荷。此外，搭配特色訓練場地及動態分析設備，協助選手，重回賽場，再創佳績。

高長骨科部副教授暨運動醫學中心主任周文毅分享：「亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村在前年高雄長庚醫院接受重建手術及相關治療後已順利重返賽場，過程中團隊針對兆村的醫療擬定完整的計劃，提供的不只有手術，還包含完整的復健、中醫和特色醫療介入，都幫助選手恢復更好、走得更遠。」

今日特地前來祝賀的鄭兆村日前以超越亞運參賽資格的成績，在今年港都盃田徑錦標賽獲得金牌，宣告黃金右臂正式回歸，劍指今年杭州亞運，期待為台灣在田徑場上斬獲金牌；還有一位神秘嘉賓是中華職棒生涯全壘打王林智勝，今年要挑戰中職歷史定位的300轟；智勝於2020年腳踝受傷，在高雄長庚運醫團隊接受手術治療復健，之後成功復出，在2021年先追平原全壘打王張泰山的289轟之後持續堆高紀錄，目前已累計299轟，今年的300轟指日可待。

高雄長庚醫院運動醫學中心建立的整合性運動醫學照護，已經協助多位頂尖運動員重返賽場並取得佳績，如：東京奧運體操銀牌鞍馬王子李智凱，世界棒球經典賽國手兄弟象投手李振昌，拳擊女王陳念琴等，更在2022年國家品質標章(SNQ, Symbol of National Quality)獲得認證並同時獲得代表台灣第一的國家生技醫療品質銅獎，為台灣競技運動員的守護者，協助更多的台灣之光，發光發熱。