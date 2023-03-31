本月28日上午65歲朱姓婦人著急跑進新北市板橋警分局後埔派出所，表明剛被詐騙集團騙走35萬8000元，員警立即陪同朱婦趕到銀行，確認款項尚未被提領，遂聯繫165專線，通報銀行啟動圈存機制，扣住該筆款項限制提領，朱婦放下心中大石，感謝員警迅速協助，免於財產損失。

經了解，朱婦本月27日下午接獲冒稱其子的電話，聲稱手機號碼已更改，朱婦便將號碼登錄手機內，隔天上午9時許假冒兒子的歹徒來電，謊稱生意資金短缺，急須現金周轉，要求朱婦代墊款項給廠商，朱婦不疑，遂前往銀行臨櫃匯出35萬8000元，隨後返回水果攤。

不久後朱婦兒子到父親店裡，父親告知母親已將款項匯出，兒子一頭霧水，詳細了解後才知母親遭詐騙，隨即帶著母親到派出所報案。

板橋分局表示，員警獲報後機敏迅速協助被害人，趕在匯款遭提領前將款項圈存，幫助朱婦免於金錢上的損失。提醒民眾類似的詐騙的手法在刑事警察局165反詐騙官方網站及 165反詐騙臉書上都有介紹，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165或110查詢。