台中市清水警分局曾姓組長3月間穿著制服去麵店吃早餐時，獲老闆免費贈送1顆滷蛋，他將這份喜悅在臉書分享說「原來穿制服去吃早餐有送滷蛋！」隔了10多天，被人PO上《靠北police》酸說「很多人都買不到蛋，幹嘛買呢？就跟我們清水組長一樣，穿著制服去吃飯就有蛋了！」曾姓組長昨天不忍了在臉書表示，他將對行為人以加重誹謗罪進行提告。

清水警分局曾姓組長3月間穿著制服去麵店吃早餐時，獲老闆免費贈送1顆滷蛋，他3月9日將這份喜悅在臉書分享說「原來穿制服去吃早餐有送滷蛋！」

不料，3月20日被人PO上《靠北police》酸說，「是不是很多人都買不到蛋？幹嘛買呢？就跟我們清水組長一樣，穿著制服去吃飯就有蛋了！這種好事，當然是地球開起來給大家知道！能不能告訴我是哪一間？我也想吃蛋！」

曾姓組長表示，行為人乃意圖將他曾前往早餐店用餐而受店家體恤贈送滷蛋1粒，扭曲該事實為他利用警察身分壓榨店家因而獲得滷蛋1粒，並散布於眾，進而影響其他觀看「靠北police」之大眾對他產生負面評價，使他陷於名譽受侵害之危險；他將對行為人以加重誹謗罪嫌提出告訴。

清水警分局長周俊銘表示，這一間早餐店是退休警察姪子所開的，很清楚警察工作的辛苦，所以只要他認得的警察人員，都會體恤的自動「加菜」，這件事被刻意扭曲原意是不可取的，他全力支持曾姓組長維護自己的權利。