騎士捲入車下一度無生命跡象，警消即刻救援。(屏縣消防局提供)

里港警消30日下午3點2分接獲民眾報案指出，里港鄉中山路發生休旅車與機車車禍，機車騎士遭捲入休旅車車下並卡住無法動彈，警消獲報後隨即出動破壞器材車及救護車前往現場搶救，將傷者緊急送醫。

經了解，51歲盧姓女子駕駛自小客沿中山路北往南直行一般車道，68歲張姓男騎士騎機車沿四維路東往西向欲左轉中山路，兩車於事故地發生路口交叉撞肇事，張男被壓在車下，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因仍待釐清。

警消到場後，使用撐高器、枕木墊高進行救援，在警義消配合下，順利救出受困車底騎士，救出的患者現場停止呼吸心跳，經由里港救護車救護人員持續CPR及生命徵象監測送往義大醫院急診搶救，並經義大醫院急診團隊緊急搶救於下午3時53分患者一度恢復心跳呼吸，但今日凌晨仍傷重不治。

里港警分局呼籲，民眾駕駛車輛行經路口時應注意路口停讓規則，遵行「路口慢看停，行人停看聽」確保用路人的安全。