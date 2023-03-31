蔡姓男子與20多歲女友交往，分手後心有不甘，多次傳簡訊給對方，表示當年兩人恩愛時，女方自慰的影片被他拍下，恐嚇：「搜一下色情網站，超過300部，妳準備紅了」、甚至要女方付50萬解決，事後蔡遭逮捕、提告，士林地檢署依恐嚇罪、妨害風化、妨害電腦使用等罪起訴蔡男。

起訴指出，蔡為網頁設計工程師，2019年5月間因工作關係結識被害人，雙方進而交往，兩人相處後女方認為個性不合提出分手，但蔡卻為此不滿。

蔡男握有兩人親密時，女方DIY的影像，自此開始瘋狂騷擾被害人，傳簡訊表示，「您會全台出名，全家族流傳，您一死，您爸媽就破產準備賠償」、「先讓您出名，不然死不值得」，還揚言要散播影片，「去搜尋一下自己吧，超過300部，反正散播跟我無關，妳準備紅了！」

2020年12月，蔡還打給女方的母親，宣稱前女友欠他50萬，隔天還將DIY影片傳給女方母親，脅迫母女要花錢擺平此事，蔡見對方不妥協，後來還潛入被害人的Google信箱更改密碼，讓女方無法使用信箱，種種騷擾、恐嚇行徑讓被害人忍無可忍，最後決定報警。

蔡男最後遭到逮捕，電腦也被查扣，士檢偵查後，認定蔡以私密影像多次恐嚇被害人，還藉此索要50萬元，造成被害人心生恐懼，依簡訊、對話紀錄及相關證詞，認蔡涉犯恐嚇、散佈猥褻影片、無故侵入他人電腦等罪，依法起訴並建請法院從重論處。