Tyson Yoshi昨開唱竟有粉絲將內衣丟上台。（KKLIVE提供）

Tyson Yoshi昨邀婁峻碩同台合作。（KKLIVE提供）

香港潮流創作歌手Tyson Yoshi於30日在Zepp New Taipei舉辦個人首次的大型演唱會「MY NEW WORLD ORDER」，開啟個人出道以來首次的亞洲巡迴。首站除了選在台灣演出，更邀請4位好友擔任嘉賓助陣，包括香港歌手TIAB來台相挺，以及Tyson Yoshi認識許久的音樂知音Marz23，一登台Marz23霸氣宣告：「爸子23來了！」直接跟大家分享今年即將來臨的家庭新成員以及即將誕生的新專輯。

Tyson Yoshi睽違4年再次登台，此次開唱以及高規格的音樂製作，凸顯他各種不同音樂面向。包括了早期作品、抒情作品、國語創作、粵語創作、搖滾曲風，以及與許多不同音樂人合作的作品，都在這場演唱會中完整呈現，隨著演唱會音樂氣氛逐漸高漲，Tyson Yoshi直接裸上身，展現近期高強度訓練下，升級版的健身成果，台下女粉絲嗨到將性感內衣丟上台。

演唱會嘉賓Tyson Yoshi與Marz23除帶來2首合唱曲，Marz23也帶來今年2月剛發行的新歌〈情勒〉。Tyson Yoshi也邀請婁峻碩一同登台，驚喜獻唱未發表全新合作單曲〈Just Break

Up〉。Tyson Yoshi演唱會中感動分享：「如果不是台灣的話，現在不會有這麼多人知道我，我可能還是自己在家用音樂，自己用YouTube，也因為台灣我可以在香港被這麼多人看。」最後以〈I’m Not Lonely Anymore〉、〈Christy〉2首歌為演唱會作結尾，表達對所有粉絲的感謝。