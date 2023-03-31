因為清明連假的緣故，公司提早發薪水。一名網友分享，3月5日才領到2月份的薪水，3月31日一大早又有3月份的薪水入帳，真的太爽了，一個月領2次薪水，共領到6萬元，突然覺得通貨膨脹都不算什麼了，引起網友討論，不少人吐槽說，換個角度想，4月完全沒薪水可領，原PO想到這還笑得出來嗎？

一名網友昨在PTT上分享，公司發薪日在每個月的5日，因此3月份的薪水本來要到4月5日才會領到，但因為清明連假的緣故，因此提早到3月31日就發薪水，這樣算下來，除了3月5日領了2月份的薪水，31日又可再領一次薪水，等於3月領2次薪水，每個月薪水3萬，這個月共領到6萬。

原PO接著說，有這6萬元在手，3月根本不需要在意通貨膨脹了，一塊雞排100元也是小case而已，不知道大家怎麼看1個月領2次薪水這件事情。

貼文引起網友討論，不少人看傻吐槽說，聽起來好像很爽快，但是換個角度想，下一次領薪水要等到5月5日，等於4月完全沒有錢可以領，想到這邊原PO還快樂嗎？「4月沒薪水，好慘」、「接下來就會看到，PTT上有人文5月5日才領薪水，還有1個月只剩1000要怎麼活」、「3月很爽，那4月你是不是等於下地獄」。