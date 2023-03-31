北市一名人夫在臉書搭訕一名女網友，並與對方視訊聊騷，2人隔空玩了數月後，相約見面並在北市某旅館入住2晚，沒想到女網友事後竟自曝小三身分，私訊並質問正宮「會離婚嗎？」，氣到正宮向2人提告侵害配偶權，法官判須連帶賠償正宮12萬元。

據判決書指出，正宮指控丈夫與小三於2021年5月至10月間，以line通訊軟體互傳鹹濕對話、數次視訊通話數小時、每日問候，2人過從甚密、關係曖昧，更於同年9月25日至27日，在北市某旅館發生性行為。

同年9月下旬，小三竟私訊她，她於2021年5月與她的丈夫認識、2人曾同住，並傳送拍攝其丈夫的藥單及背影照片，質問她是否會與丈夫離婚，小三與丈夫的行為已侵害她的配偶權，致其精神遭受相當之痛苦，因此向2人提告求償20萬元。

法庭審理時，人夫辯稱與小三僅是「虛擬世界朋友關係」，2人從未見過面，甚至連視訊全臉都沒有，也沒想過見面，因此不擔心隱私問題，「聊久了就會聊到些成人話題，就像遊戲般陪伴及聊天」，但2人入住旅館的兩晚並未發生關係，「因為小三提出一個人上臺北會害怕，是否可以陪她；因當日離開後說若沒有要在一起，也沒有作朋友的必要，事後即將她封鎖」。

而小三則辯稱，自己是於2021年5月間在「廢板南韓公社」之臉書社團發了一篇網路交友之勸世文，人夫主動私訊搭訕，2人加LINE之後才有更多的對話往來，但也僅止於隔空聯繫，且人夫曾稱正宮為他的「前室友」，所以她才誤信2人為分居並已協議離婚的狀態，堅稱2人並未發生性行為。

法官勘驗2人對話紀錄，發現小三曾傳訊正宮，「我沒有想生小孩，如果不小心有了，我會處理掉…」、「煎熬了一個星期，可能是因為擔心懷孕，造成我的身心壓力太大，所以生理期遲到了，幸好，該來的終於來了」、「最後發自內心的溫馨提醒，如果你們不打算再生小孩，就帶他（人夫）去結紮吧，他不戴套又愛內射，不是每個女生都像我那麼好哄騙，也不是每個女生會像我這麼僥倖」等文字。

但2人堅詞否認有發生性行為，且正宮亦未提出其他事證可佐，因此無法排除該對話是否有刻意誇大或其他目的之可能，難以認定2人有發生性行為。

不過2人確實有互傳親密訊息、曖昧貼圖，如「等我一起睡啊」、「已經全裸在床上囉」、「到底有多想撲倒」、「你根本不知道人家花多少心思在你身上」、「還不以身相許回報」，另有傳送下半身穿著內褲的照片、數則視訊通話等，足認2人間之往來情形，確已逾社會一般通念就普通朋友間正常社交行為所能容忍之範圍，判2人須連帶賠償正宮12萬元。