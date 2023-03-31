蘇花改入花蓮沿線，有7處公墓，警方加派警力疏導交通。（花蓮縣警局提供／王志偉花蓮傳真）

清明兒童5天連假將到，花蓮旅宿住房率超過8成，公路總局估計，明天週六假期首日，蘇花改（蘇花路廊）南下全日交通量達24000輛次，首波車潮將出現在凌晨2時，花蓮警方針對台9線、台8線沿線景點、火車站周邊及公墓或祭祀場所加派警力，維持交通順暢。

公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊南下車流將於假期前段（4月1日至4月2日）陸續湧現，並於4月1日達到高峰，凌晨2時起湧現，尖峰時段最高車流量每小時達1080輛，車多時段每小時平均車流量約850至950輛／小時，壅塞情形預計將持續至晚間9時以後緩解。

花蓮縣警察局配合啟動蘇花改中仁(和中至和仁)及仁水(和仁至大清水)隧道內智慧型科技監控車流設備（含區間測速功能），隨時掌握進、出花蓮縣境內車輛數及車速。

車流量南下進入花蓮縣境，管轄蘇花路廊的新城警分局指出，預估沿線景點及轄內7處公墓將是人潮聚集地，易壅塞路段將安排彈性交通管理，配合公路總局實施指定時段禁行21公噸以上大貨車管制及尖峰時段大客車優先通行措施。

花蓮警分局也指出，已於連假前1週監控祭祀場所與交通熱點流量，以利編排警力維護交通順暢，連假期間於花蓮市中正路、中山路等路段設置交通錐及連桿，禁止車輛迴轉及臨停。

花蓮警分局指出，針對火車站周邊及東大門夜市編排固定交通崗哨，預計每日投入200人次警力維持市區交通順暢。