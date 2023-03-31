英國首相蘇納克(Rishi Sunak)稱此一協議為自英國脫歐以來，英國達成的最大貿易協定，該協定展示了「我們在脫歐自由之後，真正的經濟利益」。

英國在2020年底正式脫歐之後，一直尋找與全球貿易的連結，並試圖將重心轉往地理上較遙遠，但成長迅速的經濟體。

除了日澳，CPTPP的其它成員還包括紐西蘭、汶萊、新加坡、越南、馬來西亞、墨西哥、加拿大、秘魯、智利。

CPTPP的總體影響將較為溫和。英國表示，該協定將降低汽車、烈酒和乳製品的關稅，從長遠來看，每年將為英國經濟帶來18億英鎊(約22億美元)的提振；不過隨著更多國家加入該協定，此一數字可能會增加。

英國已與日本在2020年達成自由貿易協定(FTA)，並與澳洲和紐西蘭達成脫歐後的自貿協定，並且與加拿大和墨西哥進行新的FTA談判。

目前厄瓜多、哥斯大黎加和烏拉圭也提出申請，希望成為CPTPP會員國。另外有日本學者島田洋一指出，台灣可能接下來入會。但是台灣與中國的入會進度，將成為關注焦點。