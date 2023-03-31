Shoutout to Andrew McCutchen, who has now seen a:



- 105.8 MPH fastball from Aroldis Chapman in 2010

- 105.2 MPH fastball from Hunter Greene in 2022



Both against the Cincinnati Reds at Great American Ball Park pic.twitter.com/VGP6teK4DY — Joon Lee (@joonlee) March 30, 2023

回鍋海盜的前國聯MVP得主「海賊王」麥卡勤（Andrew McCutchen），開幕戰擔任先發第3棒指定打擊，繳出2打數1安打，並大開選球眼進帳3次保送，替新賽季寫下好的開始，其中遭遇紅人新生代火球男格里尼（Hunter Greene）的打席，讓麥卡勤創造大聯盟另類紀錄。

3局上海盜進攻，格里尼碰上36歲的麥卡勤沒在客氣，投出的第4顆球時速高達105.2英哩（約169.3公里），在大聯盟僅次於查普曼（Aroldis Chapman）在2016年所飆出的105.8英哩（約170.2公里），寫下史上第2快的球速，好巧不巧的是，當時查普曼創紀錄的打席，對決的打者正好為麥卡勤，格里尼及查普曼都是紅人投手，也同樣都在紅人主場大美國球場（Great American Ball Park）所完成。

麥卡勤面對格里尼剛猛火球沒有退縮，纏鬥8顆球後選到保送，兩隊打完前5局以4比4戰平，海盜8局上靠著克魯茲（Oneil Cruz）高飛犧牲打取得超前分，再由終結者班德納（David Bednar）成功守下1分領先，最終以5比4擊敗紅人，拿下新賽季首場勝利。

擔任先發的格里尼，首局就飆出12顆破百英哩的火球，製造出2次三振，只不過無法擋下海盜打者綿延不絕的攻勢，格里尼投不滿4局就被敲出5支安打丟3分，包含克魯茲的陽春炮，另外有8次三振及3記保送。