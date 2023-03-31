勞動部勞動力發展署配合行政院少子化對策，推行公部門員工托育服務，協助員工兼顧工作與家庭照顧責任，營造友善職場，今於桃竹苗分署幼獅訓練場成立北部首間職場互助教保中心，委由三之三生命教育基金會經營，可容納30名幼童，除優先提供分署員工、也開放附近居民2至6歲子女就讀，目前已收托25名幼童，採混齡式照顧，老師設計相應課程與活動，呼籲楊梅地區有托育需求的家長踴躍報名。

桃竹苗分署教保中心委託三之三生命教育基金會經營，室內總面積244.34平方公尺，約74坪。（蔡明亘攝）

桃竹苗分署職場互助教保服務中心今日剪綵啟用，適逢兒童節將至，勞動力發展署長蔡孟良也準備有安全標章的積木玩具致贈給中心的幼童並與大家開心互動歡度兒童節。

教保中心採混齡式照顧，規畫收托30名幼童，除優先提供分署員工外，也開放附近民眾2至6歲的子女就讀，目前已收托25名幼童。（蔡明亘攝）

蔡孟良表示，為解決少子女化問題，營造友善育兒環境，減輕育兒負擔，配合行政院推動我國少子女化對策計畫，勞發署自2020年起推動員工2至6 歲子女公共化教保服務規畫，督導各分署辦理教保中心，2022年已分別於雲嘉南分署、高屏澎東分署各開設1家，今年再於桃竹苗分署設置第3家教保中心，也是北部地區第1家。

適逢兒童節將至，勞動力發展署長蔡孟良準備有安全標章的積木玩具致贈給教保中心的幼童。（蔡明亘攝）

蔡孟良說，成立教保中心代表勞動部及所屬機關對少子女化問題的重視和行動，相信未來教保中心將成為更多企業和公部門單位的楷模，為推動少子女化對策計畫，落實家庭友善政策，做出更多貢獻。

立委黃世杰提到，盼透過公部門示範效應，鼓勵更多企業雇主提供安心工作環境給員工，讓員工留才適所、提高生產力，也能滿足鄉里需求，希望中央和地方政府能攜手合作，共同推動公共托育服務，讓家庭安心，讓孩子得到最好照顧。

桃竹苗分署教保中心委託具豐富專業幼教經驗的三之三生命教育基金會經營，室內總面積244.34平方公尺（約74坪），內部設有配膳室、幼兒廁所及室內活動室，其中活動室面積高達194.69平方公尺（約59坪），另為配合老師辦公與教學需求，也利用活動式矮櫃分隔出行政辦公區、美勞區、生活自理區、語文區、大肌肉活動區、扮演區、組合建構區，提供豐富學習環境。

桃竹苗分署說明，教保中心採混齡式，規畫收托30名幼童，除優先提供分署員工外，也開放附近民眾2至6歲的子女就讀，目前已收托25人，近8成平均年齡為2至3歲。老師會考量幼童的心智年齡及生活經驗，設計相應的學習課程與活動，幫助幼童學習常規、生活自理及人際互動等，提供適當照顧和關懷。

勞動力發展署長蔡孟良相信未來教保中心將成為更多企業和公部門單位的楷模。（蔡明亘攝）

桃竹苗分署表示，教保中心費用部分，家長每月自付額第一胎2000元、第二胎1000元、第三胎以上或中低收入戶者免費，目前教保中心尚有名額，呼籲楊梅地區有托育需求的家長踴躍報名，意者可聯絡桃竹苗分署教保中心主任謝佳勲，電話為03-4641808。