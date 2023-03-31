許多消費者好奇，「麥當勞為什麼這幾年一直在重新裝潢」，甚至被網友誤會要改成街邊店。根據麥當勞季報，一連串的展店、改裝、分店熄燈，是基於「汰弱換強」的發展策略，除了符合消費趨勢，因地制宜更是一大關鍵。

新冠疫情肆虐3年，反而加速麥當勞對消費趨勢的認知，各分店改裝不僅引進數位點餐、外送配合、環保服務，連動線都重新規劃；甚至內用座位只有6席，如中山北餐廳。

曾有網友討論，麥當勞是不是要逐漸轉型為街邊店（純外帶、外送取餐），藉此節省租金及人事成本。事實上，這家來台已39年的速食業龍頭，越開越多、越開越大。

麥當勞展店汰弱換強，「大全配」比重已達40%。（麥當勞提供）

新竹湖口中山餐廳是台灣麥當勞近兩年開的第21家分店，自2021年至今，平均每35天就有一家新店開幕。如今全台麥當勞達410間，分為4種店型，像湖口中山這種「大全配」就有164間，佔了40%。

什麼是「大全配」？內用、外帶、歡樂送、得來速，4項兼具的就是「大全配」，佔地面積至少300坪；市區很難找到這種店，卻是麥當勞展店主力，也代表麥當勞朝重劃區、市郊、風景區發展，甚至有意打造地標型分店，與其他連鎖品牌互別苗頭。

剩下246家分店，又可分為「內用+外帶+歡樂送」、「內用+外帶」等，佔比近59%。以及受限法規，無法開放內用的6家店，包括指南、南港、復興二、民生二、麟光、木新，全數在台北市。

麥當勞指出，近年每年要改裝30至60間分店，同時全面檢視建管相關法規，萬一經評估，改裝後面積不敷使用，就算有賺錢，也只能忍痛結束營業。