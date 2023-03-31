為防範猴痘疫情擴散，國內自3月22日開打首波疫苗，共3000個預約名額被搶光。疾病管制署副署長羅一鈞表示，加購的1萬瓶疫苗已於昨天（30）晚間抵台，預計可供3萬人接種；將在4月6日宣布第二階段開放預約時間，有機會在4月15日前開打。

我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計21例。國內自3月22日提供「近6個月內曾有高風險行為者」預約接種猴痘疫苗，3000個名額已預約完畢，已成功登記者可於4月15日前接種。

羅一鈞表示，疾管署採購1萬瓶猴痘疫苗已於昨天晚間到貨，可供3萬人接種，目前正在進行封緘檢驗程序，待清明連假後就會配送到負責接種的醫療院所；至於第二階段接種，預計4月6日宣布開放預約時間，有機會在4月15日前開打。該批疫苗效期至2025年10月。

根據現行規定，猴痘確定病例需在醫院內接受隔離治療，直到結痂完全脫落才可出院返家；但近來有患者反映，在醫院一關就是2、3個星期，非常不合理，甚至有個案自曝住院整整40天，直呼「關到崩潰」。為此，疾管署今天（31）上午召開專家會議討論調整隔離標準。

羅一鈞指出，目前證據顯示，猴痘傳播相對侷限在親密接觸為主，一般生活接觸風險極低，並參考其他國家經驗，可在家中進行自我照顧，因此專家同意並建議以此方向研議配套措施：針對疑似個案採檢後目前須收治醫院隔離，未來如採檢後經醫師評估無住院需求，可返家等候檢驗結果；如為確診個案，依中重症風險因子決定有無住院需求，如為輕症且家中條件合適者，可在家採取自我照顧，相關調整待下周與地方衛生局開會後研擬公布實施。