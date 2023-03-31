曾是高雄市前市長陳菊的「愛將」、前高雄市工務局專門委員趙嘉寶，被控向廠商索賄180萬，被依貪汙罪判刑11年確定，趙一度逃避通緝、逍遙法外5年，2019年4月在墾丁逛大街被警方逮獲，趙服刑迄今，日前已獲准假釋，近日出獄。

判決指出，趙嘉寶2009年任職高雄市工務局專門委員，借調高雄市新聞處擔任新聞處處長室機要祕書時，支援世運基金會行銷公關部辦理國內廣告案招標，他因兼任評審委員，握有標案決定大權，要求得標廠商「台灣電通公司」黃姓承辦人交付賄款180萬元。

2011年5月高雄地院一審依貪汙罪重判趙19年徒刑，高雄高分院更一審改判9年6月徒刑，2014年7月最高法院駁回上訴定讞。由於趙另涉其他3案都判有罪，法院將4罪合併定執行刑11年，但趙遲未到案，2015年6月高雄地檢署發布通緝。

但趙官司纏身，卻高調不避諱，四處趴趴走並大膽在臉書發文，2015年2月曾和前法務部長邱太三、前彰化縣文化局長陳文彬同桌吃飯，還去參加2017年跨年晚會。2018年被媒體踢爆在海產店打卡，趙隨後立刻關臉書消失，高雄檢警組成專案小組緝捕他。

2019年4月25日下午，刑事局南打中心、高雄市刑大專案小組掌握情資，在屏東墾丁大街上逮獲身著運動品牌T恤和短褲，一派海灘休閒風打扮的趙嘉寶，押解移送高雄地檢署歸案。

雄檢將趙嘉寶發監，之後趙轉到外役監服刑，趙日前申請假釋，獲矯正署核准，高雄高分檢聲請付保護管束獲准，趙近將出監。