新北市立委第十一選區（大新店），有國民黨議員劉哲彰挑戰現任立委羅明才，新北市黨部今日找來兩人協調，兩人都決定要繼續挑戰，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，因沒有共識，將送市黨部提名小組最後決議初選如何進行。

國民黨立委提名第一階段僅第十一選區有挑戰現任者，新北市議員劉哲彰登記挑戰現任7連霸的立委羅明才，市黨部今上午找來兩人協調，兩人都無實質議員退出，對於初選方式也都各自有不同意見。

劉哲彰上午提出3點主張，包刮初選會參選到底，並主張以全民調方式初選，最後希望跟羅明才來場君子之爭，樹立國民黨民主和平的選舉方式。

劉哲彰說，不論誰贏誰輸，對新店大文山地區都是好事，也呼籲中央一定要重視世代交替，羅委員連霸七屆應擺到不分區，繼續為黨為國家服務。

羅明才上午則說，這次選舉是戰爭與和平的抉擇，世代交替是一定要做，但「世代交替不是抓交替」，世代交替現在是進行式。

羅明才也說，如果少一席議員是不可以補選、不可遞補，這對整個戰力有所減損。