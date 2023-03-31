百香果乘坐搖籃。(農糧署提供)

百香果。(農糧署提供)

當百香果成熟掉落，直接碰撞土壤，常造成果實裡果肉分離，導致口感變酸，為提升香氣和甜度，農民在百香果成熟期間，會架一層網，讓百香果成熟掉落在網上，就不會造成果實損傷，農民笑說，這就像在空中坐著搖籃，不僅提升品質，也好收成。

百香果原本由中部農民開始，產期大約7至9月，屏東享有冬季少雨的「天時」與溫度較中部溫暖的「地利」，農民透過燈照，促進開花調節產期及網室栽培，以有效阻絕東方果實蠅等蟲害，將產期提早在2至6月採收。

因低溫常使百香果成熟度不足，導致口感酸度提高，屏東較溫暖的天氣，恰可減少百香果因低溫變酸的機會。

屏東九如鄉黃國明有機百香果園，滿園結實累累的百香果，他說，這塊地是父親留下來的土地，莫拉克風災那一年開始種檸檬，並通過有機驗證，但遇到檸檬盛產價格低廉，所以在4年前轉型種植百香果，也通過有機驗證。

農糧署南區分署指出，百香果營養價值包括豐富的膳食纖維、鉀、維生素Ｃ、維生素Ａ、鐵質、蛋白質，更重要的是含有植化素「類黃酮」。現在品嘗鮮甜乘坐搖籃的有機百香果正當時，另也提醒消費者，購買百香果不要放冰箱，請記著「低溫，會使百香果果汁的酸度提高」。