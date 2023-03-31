台東縣政府人事異動，教育處長林政宏另有任用，遺缺將借調國立台東高級中學校長蔡美瑤接任，可望於5月1日到職。台東縣長饒慶鈴感謝卸任的林政宏在品格教育及中輟高關懷孩子的重視，也期盼即將接任的蔡美瑤處長能夠發揮豐富辦學經驗與行政歷練，帶領台東教育，邁向更新階段。

饒慶鈴感謝林政宏任職教育處長4年多的期間，強化各國中小橫向聯繫與合作，並且在校園美學、找回中輟孩子以及重視品格教育上不遺餘力，成績有目共睹。

新任教育處長蔡美瑤為國立台灣師範大學國文學系畢業，並取得國立中興大學中國語文學系碩士學位。歷任國立台東高級中學校長、國教署商借教師、台中市立文華高級中學教務、總務主任、教學、訓育組長、教師兼導師等職務。曾榮獲教育部第1屆教學卓越獎、教育部「105學年度高中優質化輔助方案課程與教學創新教案甄選」特優、106年度台中市資深暨優良教育人員等獎項。